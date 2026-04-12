Intrusi vanno a colpire l' area di preghiera in via Giustizia

Nella zona di via Giustizia, alcuni individui sono stati individuati mentre si spostavano tra i binari della ferrovia e i marciapiedi adiacenti all’area di preghiera. Questi soggetti, presenti nelle vicinanze del punto di accoglienza, si sono mossi senza prestare attenzione ai recinti posti davanti alle attività della zona, come mostrano le riprese video. La presenza di persone tra le aree di passaggio e di attività è stata segnalata alle autorità.

Ci sono persone fra quelle che gravitano attorno al drop-in di via Giustizia, che si spostano a bivaccare tra i binari della ferrovia (come si vede nel video) e i marciapiedi davanti alle attività della zona, senza fermarsi neppure quando vedono un recinto davanti a loro. Che sia una proprietà.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Incendio nell’area ex Salid a Salerno, Pecoraro: “Episodio grave, vanno accertate responsabilità”«Un episodio grave, su cui è necessario accertare responsabilità e procedere con azioni concrete». Riforma Giustizia: "I cittadini devono sapere per cosa vanno a votare""Il comitato per il 'NO' ha cominciato a Catania la sua campagna referendaria contro la Riforma Nordio.