Introduzione alla meditazione incontro a Latisana

A Latisana si è tenuto un incontro dedicato alla meditazione, organizzato da Ilaria Rossi. L’obiettivo era condividere in modo semplice le tecniche e le esperienze maturate nel tempo, senza usare linguaggi complicati o pretese. La serata ha visto la partecipazione di persone interessate a scoprire i benefici di questa pratica, con un approccio diretto e senza formalismi.

Si chiama Ilaria Rossi. Ha ideato una serata per trasmettere nel modo più semplice ciò che ha imparato, senza presunzione, senza imposizione. Lavora come operatrice thai massage, ginnastica finalizzata al benessere; gestisce uno studio olistico privato, La Coscienza del Movimento. Il tema della.🔗 Leggi su Udinetoday.it "Osho e l'amore – Meditazione del cuore & incontro con Shanti Tozzi"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Vieni a... Quando febbraio diventa meditazione, un haiku alla voltaC’è qualcosa di paradossale nel dedicare il mese più breve dell’anno alla poesia.