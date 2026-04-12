Internazionali Roma 2026 al via i biglietti Ground con sconti fino al 20% | scatta la corsa all’acquisto

Sono aperti i biglietti Ground per gli Internazionali di Roma 2026, con sconti fino al 20%. La vendita è iniziata e molti appassionati stanno già acquistando i tagliandi per assistere alle partite dal campo. I biglietti consentono di entrare negli spazi dedicati e di vivere l’evento in modo più diretto rispetto ai biglietti per le tribune. L’evento si svolgerà nel club centrale del Foro Italico.

Se stai pensando di vivere da vicino l’atmosfera degli Internazionali BNL d’Italia, sappi che le vendite sono già partite: ieri, 31 marzo, alle ore 12 si è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti Ground, tra i più ambiti dagli appassionati perché permettono di entrare nel cuore più autentico del torneo. I biglietti “Ground” degli Internazionali BNL d’Italia sono tagliandi d’ingresso generali e accessibili che permettono l’accesso al Foro Italico e a tutti i campi secondari, incluso lo Stadio Pietrangeli, con posti non numerati. Sono la scelta ideale per girare tra i vari campi e seguire allenamenti e partite di alto livello, esclusi il Centrale e la Grand Stand Arena.🔗 Leggi su Funweek.it