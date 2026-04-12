Inter U23 Arzignano 0-1 | Cariolato gela i nerazzurri di Vecchi Il resoconto del match

Nella partita tra l'Inter Under 23 e Arzignano, il risultato finale è stato di 1-0 a favore degli ospiti. La rete decisiva è stata messa a segno da Cariolato, che ha portato avanti la squadra avversaria nel corso del match. La gara si è svolta senza altri marcatori, lasciando gli interisti con una sconfitta sul campo.

di Alberto Petrosilli Inter U23 Arzignano 0-1: una rete di Cariolato affonda i nerazzurri guidati da Vecchi. Il resoconto della sfida. Si interrompe la marcia dell’ Inter U23, che dopo i recenti successi cade tra le mura amiche contro l’ Arzignano. I ragazzi di Vecchi non riescono a replicare la brillantezza dei “grandi”, scivolando in una sconfitta interna che complica la corsa al miglior piazzamento nella griglia post-season. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter U23 Arzignano 0-1: Cariolato gela i nerazzurri. La sfida, valida per il consolidamento della zona playoff, è stata decisa al 62? dalla rete di Cariolato, abile a sfruttare una delle poche disattenzioni della retroguardia meneghina.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23 Arzignano 0-1: Cariolato gela i nerazzurri di Vecchi. Il resoconto del match Inter U23 Albinoleffe 0-1: Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi. Il resoconto del matchCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al... Inter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2: i nerazzurri di Vecchi cadono ancora. Il resoconto del matchdi Alberto PetrosilliInter U23 Dolomiti Bellunesi 1-2: pesante sconfitta per i ragazzi di Vecchi che non riescono ad uscire dalla crisi.