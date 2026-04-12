Al Sinigaglia di Como, domenica 12 aprile 2026, si è disputata una partita tra il Como e l’Inter. Dopo un primo tempo equilibrato, Thuram ha segnato il pareggio. Nell’ultima parte dell’incontro, l’Inter ha segnato due gol, con Dumfries che ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore dell’Inter.

Al Siniglia di Como, la sfida di domenica 12 aprile 2026 tra il Como e l’Inter si sta trasformando in un duello frenetico. Al minuto 58, il punteggio vede i nerazzurri in vantaggio per 3 a 2 su una squadra ospite che ha lottato con intensità fino al momento attuale. La partita è iniziata con il controllo del pallone nelle mani dei padroni di casa guidati da Fabregas, che hanno sfruttato l’apporto tecnico di Baturina. La rete di Valle al 36° minuto ha aperto le danze per il Como, seguita subito dopo dal raddoppio firmato da Nico Paz al 45?. Tuttavia, la reazione interista è stata immediata: appena prima del termine del primo tempo, Thuram ha accorciato le distanze al 45+1?.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter travolge il Como: Dumfries decide il 3-2 dopo il pareggio di Thuram

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PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecatoVoti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A Pazza Inter al ‘Sinigaglia’.