Inter la cifra che chiede il Mechelen per Zekri | problemi con l’agenzia che lo rappresenta | CM

Il club di Milano ha presentato una proposta economica per il giovane laterale sinistro, nato nel 2008 e con doppio passaporto belga e marocchino. Zekri aveva terminato anticipatamente la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. In Belgio si discute molto del possibile trasferimento del calciatore all’Inter, mentre ci sarebbero stati problemi con l’agenzia che lo rappresenta.

Il classe 2008 nel mirino dei nerazzuri ha chiuso in anticipo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio In Belgio si fa un gran parlare del possibile approdo all’ Inter di Moncef Zekri, latarale mancino classe 2008 nato in Belgio ma con passaporto marocchino. A quanto pare i nerazzurri sarebbero pronti a offrire circa 4 milioni di euro per il cartellino del 17enne, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. La cifra che chiede il Mechelen per Zekri: problemi con l’agenzia che lo rappresenta (InstagramGrok) – Calciomercato.it Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’eventuale proposta interista sarebbe lontana dalla richiesta del Mechelen.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, la cifra che chiede il Mechelen per Zekri: problemi con l’agenzia che lo rappresenta | CM Calciomercato Inter, offerta ufficiale al Mechelen per Zekri! Il piano di Ausiliodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri si muovono per Zekri del Mechelen: sul piatto un’offerta da 4. Calciomercato Inter LIVE: suggestione Rios per il centrocampo, offerta ufficiale per Zekri del Mechelendi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.