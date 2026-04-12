Durante una partita di calcio, il Como ha messo sotto pressione l’Inter, creando una situazione in cui i nerazzurri hanno subito una sconfitta significativa. Questo episodio ha influenzato le dinamiche della corsa scudetto, mentre il Napoli ha espresso rammarico per aver perso un’occasione importante. La partita ha visto il Como dominare sul campo, mettendo in difficoltà una delle principali contendenti alla vittoria finale.

La squadra di Chivu ribalta il Como e allunga sul Napoli: ora sono 9 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine. E il tricolore viaggia verso Milano. C’è stato un momento in cui l’onda blu del Como ha travolto l’Inter, alimentando i rimorsi del Napoli. Poi ai futuri campioni d’Italia è venuto il quarto d’ora e in riva al Lario la squadra di Chivu si è presa la vittoria che spacca in due la volata scudetto. Era l’incrocio favorevole a Conte e la capolista ne è uscita con un vantaggio di 9 punti a 6 giornate dalla fine del campionato. Inutile girarci intorno: la volata tricolore si era riaperta ma il ping pong a distanza tra il Tardini e il Sinigaglia l’ha sigillata.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inter, è la fuga scudetto

Inter-Pisa, occasione Chivu per proseguire la fuga scudetto: pronosticoArchiviata la brutta sconfitta contro l'Arsenal in Champions, Chivu si rituffa sul campionato e nell'anticipo proverà a continuare la sua fuga...

Secondo voi quella dell'Inter è la fuga Scudetto decisiva?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, occhio al...

Inter, grazie Pio! Questa è fuga scudetto