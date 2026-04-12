Inter da scudetto un lago di sogni

L’Inter torna a casa con una vittoria che, nonostante il risultato di 2-0 in trasferta contro il Como, si rivela deludente. La partita, ultima del campionato, lascia un senso di insoddisfazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, anche se il risultato positivo avrebbe dovuto portare gioia. La squadra aveva conquistato l’obiettivo, ma la sensazione generale è di un successo che non porta con sé la piena soddisfazione.

Fu vittoria, ma vittoria di Pirro. L’ultimo viaggio in campionato a Como riporta l’ Inter nella delusione, quella insolita dopo un 2-0 in trasferta che dovrebbe essere portatore di felicità. Ma era il turno conclusivo della passata Serie A e in contemporanea con un comodo successo interista sul lago arrivò la vittoria del Napoli. Le immagini raccontano dell’apoteosi dei campani, della sfilata a testa bassa dei giocatori nerazzurri sotto il settore ospiti, in attesa di una finale di Champions che sarebbe stata ancora più amara. Un successo oggi, alle 20.45, sarebbe invece esaltato a dovere, qualora dovesse materializzarsi. Sarebbe un salto quasi definitivo verso lo Scudetto, visto che mancano sette turni e pur ammettendo che il Napoli vinca a Parma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter da scudetto, un lago di sogni Leggi anche: Allegri spegne i sogni Scudetto: il Milan blinda la Champions e ignora l’Inter Leggi anche: Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions” LA SERIE A VA A SCUOLA - Como-Juve