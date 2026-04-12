Inizio della settimana con il maltempo | allerta meteo su Bari e provincia per il forte vento

Inizia la settimana con condizioni meteorologiche avverse, poiché su Bari e provincia è stata diffusa un'allerta meteo a causa di un vento forte. Dopo giorni di tempo stabile, le previsioni indicano un peggioramento che porterà pioggia e vento intenso. La Protezione Civile ha invitato alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle autorità locali. La situazione rimane monitorata, in attesa di eventuali ulteriori allerte.

Dopo una settimana all'insegna del bel tempo, i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni più perturbate. La Protezione Civile della Puglia ha infatti emesso un'allerta meteo gialla, valida per 20 ore dalla mezzanotte di lunedì 13 aprile, per tutto il territorio regionale, a causa.🔗 Leggi su Baritoday.it Domenica con allerta meteo su Bari e provincia: in arrivo forte ventoSi prevede, sul capoluogo regionale, l'arrivo di forti raffiche a burrasca da nord. Nuova allerta meteo su Bari e provincia: venerdì con forte ventoLa Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per vento forte su Bari e provincia.