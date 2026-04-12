Influencer e creator a Terni per il Tic Festival

Oggi si conclude a Terni il Tic Festival, l’evento dedicato alla comunicazione digitale che ha coinvolto influencer, creator e vari professionisti del settore da giovedì. La manifestazione ha proposto più di 120 appuntamenti tra dibattiti, incontri, eventi artistici e culturali, attirando circa 250 ospiti provenienti da diversi contesti. La città si è trasformata nella capitale italiana della comunicazione digitale per quattro giorni, offrendo un ricco programma di attività.

Giornata finale oggi per il Tic - Festival che da giovedì ha fatto di Terni la capitale della comunicazione digitali con influencer, creator e personaggi di spicco a confronto tra dibattiti, dibattiti, incontri, arte, innovazione e cultura, con oltre 120 appuntamenti e 250 ospiti. Tra le iniziative di (tutte a ingresso libero) da ricordare alle 13 la Divina Commedia letta da Davide Avolio, alle 14.15 “Carlo Acutis e la Chiesa nell’era dei social“ tra film e talk, alle 15 il panel “Romanità, creatività e spettacolo” con protagonisti Riccardo Pirrone, social media manager di Taffo, presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager e...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Influencer e creator a Terni per il Tic Festival Terni Influencer Creator Festival, divieto di circolazione: “Per garantire lo svolgimento della manifestazione” ORDINANZAUna ordinanza è stata adottata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli, in vista del Tic Festival. Terni verso il TIC Festival 2026: presentato il programma della quarta edizioneQuesta edizione del festival si impegnerà al massimo per sfruttare la forza comunicativa di creator e influencer per metterla al servizio delle... Daniela Tassani: Io, atleta-influencer che combatte gli haters con il sapone