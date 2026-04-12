Nella giornata di domenica 12 aprile 2026, durante una delle tappe più impegnative del calendario ciclistico, due dei favoriti sono stati coinvolti in una serie di problemi meccanici che hanno interrotto la loro corsa. Entrambi i ciclisti hanno subito rallentamenti significativi a causa di imprevisti tecnici mentre si avvicinavano alle fasi decisive della competizione, rendendo difficile il loro proseguimento senza ulteriori difficoltà.

Il caos ha travolto i protagonisti della corsa più dura del calendario ciclistico questa domenica 12 aprile 2026, quando una serie di imprevisti meccanici ha colpito duramente Poga?ar e Van der Poel proprio mentre la gara si avviava verso i momenti decisivi. Mentre il gruppo di testa aumentava il ritmo a circa 120 chilometri dal traguardo, il campione del mondo ha dovuto affrontare un incubo logistico che lo ha costretto a inseguire da solo dopo una foratura. La sfortuna ha colpito il corridore del team UAE Emirates-XRG in un momento estremamente delicato. Proprio mentre la velocità saliva per preparare le fasi cruciali, Poga?ar ha subito un problema alla gomma poco prima di raggiungere la zona boschiva dell’Arenberg.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inferno sul pavé: Poga?ar e Van der Poel travolti dal caos tecnico

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