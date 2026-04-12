Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano | perde la vita un 66enne

Questa mattina si è verificato un incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano, tra gli svincoli di Corsico e Assago, nel tratto tra l’uscita 6 e 7 Famagosta, in direzione Bologna. Un uomo di 66 anni ha perso la vita a seguito dell’incidente, che si è verificato nei pressi dell’area di servizio Assago Ovest. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non è stato possibile salvare la vittima.

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