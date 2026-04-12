Inchiesta urbanistica Milano gli effetti su iter edilizi | aumentati 15 volte gli oneri via Domenichino da 220mila€ a 3,2mln€

Un'inchiesta urbanistica a Milano ha rilevato che gli oneri per i progetti di edilizia sono aumentati di 15 volte, passando da circa 220mila euro a oltre 3,2 milioni di euro. Questa variazione riguarda un'area specifica nel centro della città, dove sono stati modificati i parametri delle autorizzazioni edilizie. Per evitare la confisca di alcuni immobili, il Comune ha adottato nuove misure che influenzano l’iter delle pratiche edilizie.

Al fine di prevenire la confisca degli immobili, il Comune di Milano ha introdotto misure correttive e regole per gli interventi a rischio penale, fornendo inoltre ex post gli indirizzi per uniformare l’approvazione edilizia L'indagine dell'inchiesta urbanistica di Milano ha innescato una ser.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, gli effetti su iter edilizi: aumentati 15 volte gli oneri, via Domenichino da 220mila€ a 3,2mln€ Svolta sull'urbanistica: via libera al recupero dei sottotetti e nuove regole per gli oneriImportanti novità sul fronte dell’edilizia e della gestione del territorio a Lusciano. Napoli, Kickest fotografa gli effetti degli infortuni: Conte non ha mai potuto schierare gli stessi undici per più di due volteL’analisi condotta da Kickest sulle formazioni schierate dal Napoli, fotografa bene l’unicità e la paradossalità della stagione vissuta da Conte e i...