Inchiesta Dda per metodi mafiosi nei subappalti | arrestate 11 persone Anche a Firenze e Prato

Quindici persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine della Dda che coinvolge metodi mafiosi nei subappalti di un’impresa edile. Le accuse riguardano presunte intimidazioni volte a rinegoziare i costi di lavori affidati in subappalto. Le persone arrestate sono tutte originarie della Campania e le operazioni si sono svolte anche a Firenze e Prato. L’indagine mette in luce presunti comportamenti illeciti nel settore delle costruzioni.

FIRENZE – L’accusa riguarda presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un’impresa edile in subappalto: per questo sono state arrestate 11 persone, tutte originarie della Campania. Sette sono finite in carcere e quattro ai domiciliari. Gli arresti sono stati eseguiti dai militari senesi con il supporto dei colleghi delle province di Napoli, Caserta, Prato, Firenze e Udine. Gli indagati, spiega la Procura di Firenze, sono “gravemente indiziati, a vario titolo”, di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, di minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata. L’inchiesta,...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Inchiesta Dda per metodi mafiosi nei subappalti: arrestate 11 persone. Anche a Firenze e Prato Dda Firenze, estorsioni con metodo mafioso nei subappalti: arrestati 11 campaniTempo di lettura: 2 minutiUn’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da... Maxi blitz antidroga nei boschi delle Cerbaie vicino Firenze, 6 persone arrestate e bivacchi smantellati6 arresti, 4 denunce e 15 bivacchi smantellati: questo il risultato di una maxi operazione antidroga condotta nelle ultime due settimane nelle aree...