Un incendio si è verificato ieri pomeriggio in un impianto di smaltimento rifiuti in via Olgettina. Le fiamme hanno generato una grande nube di fumo visibile dall’esterno, facendo scattare l’allarme tra i residenti e le autorità. Non risultano danni alle persone e, secondo le prime verifiche, al momento non ci sono rischi per la popolazione circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Fiamme e una gigantesca nube hanno fatto scattare l’allarme ieri pomeriggio in via Olgettina attorno alle 14. Nel dipartimento operativo Amsa stava divampando un incendio: immediato l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi dopo la segnalazione del personale dell’Azienda milanese servizi ambientali, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area ultimando le operazioni attorno alle 17. Amsa fa sapere in una nota che l’incendio "ha interessato esclusivamente rifiuti rifiuti urbani ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata. In collaborazione con gli enti preposti sono in corso tutte le rilevazioni del caso per stabilire l’origine dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio nell’impianto Amsa. Nube in aria ma nessun rischio

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