Incendio improvviso in appartamento | due persone intossicate

Nella serata di domenica 12 aprile, un incendio ha interessato un appartamento al piano terra di un condominio in via Pascoli a Riva del Garda. Due persone sono state coinvolte nell’incendio e successivamente intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Un incendio è divampato nella serata di domenica 12 aprile a Riva del Garda, in via Pascoli, all’interno di un appartamento al piano terra di un condominio. L’allarme è scattato poco dopo le 21.00 con una chiamata al 112. Due persone sono rimaste intossicate, mentre l’abitazione colpita dalle.🔗 Leggi su Trentotoday.it Prendono fuoco le batterie delle bici elettriche, incendio in appartamento. Due persone intossicateFirenze, 9 febbraio 2026 – Paura in centro, in Borgo San Lorenzo, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al terzo e ultimo... Como, scoppia un incendio in un appartamento di piazza San Fedele, due persone intossicate portate in ospedaleComo, 27 febbraio 2026 – È scoppiato questa mattina pochi minuti prima delle 7, l'incendio che ha coinvolto un appartamento in una palazzina... Incendio a Piacenza, le fiamme devastano un appartamento: donna muore nel rogo