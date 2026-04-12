Incendio improvviso in appartamento | due persone intossicate

Nella serata di domenica 12 aprile si è verificato un incendio in un appartamento al piano terra di un condominio in via Pascoli, a Riva del Garda. Due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito delle intossicazioni provocate dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso i residenti coinvolti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio è divampato nella serata di domenica 12 aprile a Riva del Garda, in via Pascoli, all’interno di un appartamento al piano terra di un condominio. L’allarme è scattato poco dopo le 21.00 con una chiamata al 112. Due persone sono rimaste intossicate, mentre l’abitazione colpita dalle.🔗 Leggi su Trentotoday.it Prendono fuoco le batterie delle bici elettriche, incendio in appartamento. Due persone intossicateFirenze, 9 febbraio 2026 – Paura in centro, in Borgo San Lorenzo, per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al terzo e ultimo... Incendio a Piacenza, le fiamme devastano un appartamento: donna muore nel rogo Argomenti più discussi: Incendio improvviso in appartamento: due persone intossicate; Paura per un incendio a Tivoli, fumo e fiamme in un appartamento: evacuato palazzo in via Mameli (VIDEO); Appartamento in fiamme: attimi di paura nella notte - POP; Feretro prende fuoco in casa durante la saldatura per un incidente: contenzioso legale fra il vedovo e la Taffo. Esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà alla Croce Bianca per la perdita del mezzo di soccorso distrutto oggi a causa di un incendio improvviso. Un evento che colpisce al cuore un presidio fondamentale per la sicurezza e la salute dei nostri cittadi facebook