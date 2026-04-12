Inaugurato il laboratorio di analisi degli alimenti ITS EAT Academy

Venerdì 10 aprile è stato aperto un nuovo laboratorio di analisi degli alimenti presso il Centro di ricerche agro-ambientali ‘Enrico Avanzi’ in via Vecchia di Marina 6 a San Piero a Grado. L’installazione è di proprietà di ITS EAT Academy - Eccellenza Agroalimentare Toscana e è stata realizzata in collaborazione con altre realtà del settore. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti.

Venerdì 10 aprile, presso il Centro di ricerche agro-ambientali ‘Enrico Avanzi’ in via Vecchia di Marina 6 a San Piero a Grado, è stato inaugurato il nuovo laboratorio di analisi degli alimenti di proprietà di ITS EAT Academy - Eccellenza Agroalimentare Toscana, realizzato in collaborazione con.🔗 Leggi su Pisatoday.it Maddaloni, inaugurato il nuovo laboratorio del liceo scientifico ‘Cortese’Tempo di lettura: 5 minutiSi è svolta oggi l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni,...