Inaugurata la mostra La grande guerra 1915-1918 da Cortona a Vittorio Veneto

Sabato 11 aprile è stata aperta al pubblico la mostra intitolata «La grande guerra 1915-1918, da Cortona a Vittorio Veneto». L'esposizione si propone di raccontare attraverso fotografie, documenti e oggetti storici gli eventi e le vicende che hanno caratterizzato il conflitto durante quei quattro anni. La mostra si svolge in un luogo dedicato alla memoria di quel periodo e resterà visitabile nelle prossime settimane.

È stata inaugurata questo sabato 11 aprile la mostra «La grande guerra 1915-1918, da Cortona a Vittorio Veneto». La cerimonia si è aperta in sala del Consiglio comunale con gli interventi istituzionali e il successivo taglio del nastro a Palazzo Casali, sede espositiva. La mostra sarà aperta fino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio VenetoFirenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città.