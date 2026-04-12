Inaugurata la cappelletta della Madonna del Buon Cammino sul monte Camarda
È stata inaugurata una nuova cappelletta dedicata alla Madonna del Buon Cammino sul monte Camarda. L’installazione si trova lungo il percorso escursionistico che collega il centro cittadino alla Big Bench di Monte Camarda, offrendo così un punto di riferimento spirituale per chi percorre la zona. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla cerimonia di apertura.
Si arricchisce di un nuovo simbolo di spiritualità e accoglienza il percorso escursionistico che dal centro cittadino conduce alla Big Bench di Monte Camarda. È stata infatti inaugurata la Cappelletta della Madonna del Buon Cammino, realizzata dall’associazione MTB Roccasecca e sostenuta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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