In Ungheria si stanno conteggiando i voti delle elezioni, con un'affluenza elettorale che si attesta ai livelli più elevati degli ultimi anni. Il leader dell'opposizione ha espresso le proprie dichiarazioni mentre i risultati ufficiali vengono ancora comunicati dalle autorità competenti. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle percentuali di voto e sugli eventuali sviluppi.

L'affluenza è stata la più alta della storia recente del paese e il leader dell'opposizione a Viktor Orbán ha già detto di essere ottimista Domenica in Ungheria si è votato per eleggere il parlamento. I seggi si sono chiusi alle 19 con un’affluenza altissima: superiore al 77 per cento. Non sono stati fatti exit poll (cioè i sondaggi fuori dai seggi), ma sono usciti due sondaggi di opinione condotti nei giorni appena precedenti al voto ed entrambi danno in vantaggio Tisza, il partito di opposizione guidato da Péter Magyar. I risultati arriveranno in serata. Se questo vantaggio dovesse essere confermato, sarebbe la prima sconfitta dopo 16 anni per il primo ministro Viktor Orbán, capo del partito conservatore e populista Fidesz e uno dei leader più filorussi e autoritari dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Ungheria si contano i voti

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