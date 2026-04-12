Durante una partita di calcio, il portiere dell'Avellino è entrato in campo in sostituzione di un altro giocatore, motivando la sua presenza con la volontà di evitare la corsa. Nonostante questa motivazione, il portiere si è distinto per un goal decisivo al minuto 95, pareggiando la partita contro il Catanzaro con un colpo di testa. La sua rete ha catturato l'attenzione di molti, rendendolo protagonista di una partita memorabile.

Antony Iannarilli lo ha fatto ancora. Il portiere dell’Avellino ha segnato un gol clamoroso di testa al 95’ realizzando l’1-1 in pieno recupero nella sfida contro il Catanzaro. È saltato più in alto di tutti sul corner battuto da Roberto Insigne: Pigliacelli ha provato a bloccarla, ma il check del Var ha convalidato la rete. Poi il classe ’90 è corso a esultare sotto la curva insieme ai compagni. Per l’ex Ternana è un pomeriggio da ricordare: è tornato in campo dopo sei mesi a causa del forfait di Daffara. Non giocava dallo scorso 25 ottobre: il pesante ko per 4-0 rimediato contro lo Spezia e la crisi dei risultati avevano cambiato le gerarchie tra i pali dei neroverdi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "In porta perché non volevo correre". Però Iannarilli salta eccome: chi è il portiere goleador dell'Avellino

Il portiere goleador Iannarilli segna di testa e l’Avellino evita la sconfitta: secondo gol in carrieraIl portiere dell'Avellino, Anthony Iannarilli, segna all'ultimo minuto e regala un punto alla squadra di Ballardini contro il Catanzaro: è il secondo...

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