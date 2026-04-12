In palio punti preziosissimi Urbino in casa

Oggi si disputano le partite della penultima giornata del campionato di Eccellenza 2025-26. In programma ci sono quattro incontri, di cui due in casa per le squadre provinciali e due trasferte impegnative. La classifica rimane molto compatta e ogni punto può fare la differenza nella corsa verso la fine del campionato. L’attenzione è rivolta soprattutto alle sfide che si svolgono tra le squadre più vicine in classifica.

In Eccellenza si gioca oggi per la terzultima giornata del campionato 2025-26 e l’attesa è grande. Due provinciali sono attesa da un turno casalingo e due da una trasferta insidiosa. Il calcio d’inizio, su tutti i campi è alle ore 16. Questo il programma. Matelica Calcio - K Sport Montecchio Gallo. Gara difficile ma non proibitiva per la K Sport capolista del girone. "Sarà indubbiamente una gara fondamentalmente per il nostro campionato- osserva alla vigilia del match il direttore generale della K Sport Matteo Mariani- giocheremo in un campo particolare, contro una squadra molto abituata a giocarci e composta da tanti giocatori esperti per questa categoria ed anche per quella superiore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In palio punti preziosissimi. Urbino in casa La Samb torna al successo, Guidonia espugnata. Un gol di Eusepi porta punti preziosissimiguidonia montecelio 0 sambenedettese 1 MONTECELIO (3-5-2): Avella 6; Mulé 6, Frascatore 6, Esempio 6; Viteritti 6 (11’ st Zappella 5,5), Tessiore 6,... Leggi anche: Il Lunano vince, altri tre punti preziosissimi. Villa San Martino corsaro sul campo del Vismara