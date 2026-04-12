In paese nasce un nuovo centro di aggregazione per gli anziani | Vogliamo combattere l’isolamento sociale

Mercoledì 8 aprile si è tenuta la presentazione di un nuovo centro di aggregazione per anziani, situato in piazza Matteotti nei locali dell’ex scuola Pascoli di Sogliano. L’iniziativa mira a offrire uno spazio di incontro e socializzazione agli anziani del paese, con l’obiettivo di ridurre l’isolamento sociale. La struttura sarà aperta alla comunità e gestita dalle associazioni locali.

C'è stata mercoledì 8 aprile la presentazione del nuovo Centro aggregativo per anzian in piazza Matteotti nei locali dell’ex scuola Pascoli di Sogliano. Presente anche l'assessore ai servizi sociali del Comune di Sogliano Gianfranco Bernucci. “Il progetto - mette in risalto una nota - è il frutto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Umbria, nasce il Garante per gli anziani: scudo contro abusi e isolamentoL’Assemblea legislativa dell’Umbria ha dato il via libera a una nuova normativa che prevede l’istituzione di un Garante regionale dedicato ai diritti... Nasce un nuovo ’centro giovani’: "Diventerà un presidio sociale"Nasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell’ambito della sicurezza urbana e della socialità dell’intera comunità vettese e non solo.