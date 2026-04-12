In missione per i cuccioli Qui gli amici a 4 zampe trovano un rifugio sicuro

L’Enpa di Monza ha pubblicato il bilancio sociale relativo al 2025, riassumendo le attività svolte durante l’anno. Nel documento vengono illustrati i progetti dedicati ai cuccioli e agli animali in difficoltà, oltre alle iniziative di tutela e accoglienza portate avanti dall’associazione. La relazione fornisce dati e numeri sulle operazioni di soccorso, sterilizzazione e adozione, evidenziando il lavoro svolto nel corso dell’anno.

L’Enpa di Monza racconta la sua attività, riassumendo il 2025 nel bilancio sociale che ripercorre attività, impegno e risultati raggiunti. L’Ente protezione animali ricorda anche i 50 anni della Benedizione degli Animali e del concorso Cane Fantasia, organizzati per la prima volta nel 1975 e oggi confluiti nelle Giornate degli Animali, e poi i 10 anni dal trasferimento nel moderno rifugio di via San Damiano, dopo oltre trent’anni trascorsi nello storico canile di via Buonarroti a Monza. I due traguardi sono stati celebrati con mostre retrospettive che hanno ripercorso le tappe più significative della storia di Enpa Monza e Brianza. Nel 2025 è entrata in vigore la legge Brambilla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In missione per i cuccioli. Qui gli amici a 4 zampe trovano un rifugio sicuro Beirut, gli sfollati trovano rifugio in una chiesaDecine di migranti sfollati a causa dell’ultima ondata di combattimenti tra Israele e Hezbollah hanno trovato rifugio in una chiesa a Beirut, dove le... Cuore giallorosso: l’Us Lecce scende in campo per gli amici a quattro zampeIn occasione della sfida contro l’Atalanta, i calciatori entreranno sul terreno di gioco accompagnati dai cagnolini in cerca di adozione LECCE – Il...