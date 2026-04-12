In compagnia di amici e di un tirapugni nello zaino | denunciato

Il 10 aprile, i carabinieri del Radiomobile di Abano hanno denunciato un giovane di 19 anni di Saccolongo, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo, è stato trovato in sua possesso uno

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abano il 10 aprile hanno denunciato un 19enne di Saccolongo già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri, in via.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Studente va a scuola con pugnale, tirapugni e scalpello nello zainoMANTOVA, 04 FEB – Nello zaino non aveva solo libri e quaderni ma anche un pugnale, un tirapugni e uno scalpello, attrezzatura non certo adatta per...