In compagnia di amici e di un tirapugni nello zaino | denunciato
Il 10 aprile, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abano hanno denunciato un 19enne di Saccolongo, già conosciuto alle forze dell’ordine. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in compagnia di amici con uno
I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abano il 10 aprile hanno denunciato un 19enne di Saccolongo già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri, in via.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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