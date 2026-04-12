In caso di addio di Arteta l’Arsenal si fionderebbe su Fabregas

Se l'allenatore attuale dovesse lasciare il suo ruolo, l'Arsenal avrebbe in mente di puntare su un ex centrocampista del club per la prossima stagione. In caso di un possibile addio dell'attuale tecnico, la dirigenza potrebbe considerare il ritorno di questo giocatore, che ha già vestito la maglia dei Gunners in passato. La decisione dipenderebbe dagli esiti della stagione e dai risultati ottenuti dall'allenatore in carica.

Qualora Arteta dovesse mandare nuovamente in fumo la conquista della Premier, difficilmente siederà ancora sulla panchina dell’Arsenal. Il sostituto? Cesc Fabregas. Il punto di Mundo Deportivo. Arsenal: avanza Fabregas?. Riporta Mundo Deportivo: C’è ancora molta strada da fare e, per il momento, le cose continuano a sembrare favorevoli all’ Arsenal di Mikel Arteta, nonostante il passo falso contro il Bournemouth (1-2) di sabato. Dopo sette stagioni nel club inglese, con contratto fino a giugno 2027 e trattative per il rinnovo, la situazione potrebbe cambiare radicalmente nel caso in cui alla fine gli sfuggano sia la Premier League sia la Champions.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In caso di addio di Arteta, l’Arsenal si fionderebbe su Fabregas Arsenal, scoppia il caso infortuni! 11 giocatori costretti a rinunciare alla nazionale e Arteta ora tremaCalciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione... Arteta celebra Eze: “Magico” il suo impatto nella vittoria dell’Arsenal su Leverkusen.Arteta celebra Eze: “Magico” il suo impatto nella vittoria dell’Arsenal su Leverkusen.