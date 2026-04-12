"In bici per Giulio" è il titolo dell’iniziativa che prenderà il via oggi, dalle 9, in memoria di Giulio Fiorentini, il 18enne di Falconara deceduto nella mattinata di Pasqua. Iniziativa di Unbeatables Onlus e numerosi partner. Si tratta della seconda tappa del progetto " Beat Bike Marche ", che vuole promuovere un viaggio a due ruote nella regione all’insegna di sport, prevenzione, salute e cicloturismo. Il tour odierno – su prenotazione – prevede il ritrovo nella zona del ristorante ‘Da Enzo’. Subito dopo, i partecipanti muoveranno verso nord, lungo la Ciclovia Adriatica da Montemarciano a Senigallia, con andata e ritorno. Una tappa che sarà dedicata a Giulio, la cui scomparsa nel sentiero per le bici (dietro all’ex Montedison e alla Marinella) ha toccato nel profondo la comunità falconarese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In bici per Giulio da Montemarciano a Senigallia

Il giro in bici di Pasqua si trasforma in tragedia a Montemarciano: 18enne trovato esanime da un passante. Rianimato, è morto in ospedaleMONTEMARCIANO - Il giorno di Pasqua si è trasformato in tragedia: un ragazzo di appena 18 anni, residente a Falconara, è morto in ospedale dopo...

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