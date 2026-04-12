In arrivo Sono - Spazio 2026 Concorso Internazionale di Musica Città di Busalla

Dal 13 al 19 aprile si svolgerà presso Villa Borzino a Genova il concorso internazionale di musica intitolato

dal 13 al 19 aprile presso Villa Borzino di Genova (Via XXV Aprile 17).Imminente è l’avvio della 3° edizione del Concorso Internazionale di Musica Città di Busalla “Sono-Spazio 2026" che in questi anni è cresciuto.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Comunicato Stampa: Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno'La presentazione è stata introdotta dal consigliere regionale Claudio Borgia, Capogruppo di Fratelli d'Italia, ed è stata promossa e voluta dal...

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