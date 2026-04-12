In arrivo l' ordinanza per la riapertura della strada della Maielletta

È prevista a breve l’emanazione di un’ordinanza per riaprire la strada della Maielletta, la statale 614 che collega Pretoro a Passolanciano. La via, chiusa temporaneamente, sarà nuovamente accessibile al traffico. La decisione segue le operazioni di messa in sicurezza e verifica delle condizioni della strada, che sono state completate di recente. La riapertura permetterà di ripristinare il transito sulla tratta interessata.

La statale 614 detta la strada della Maielletta che da Pretoro sale a Passolanciano verso la riapertura. “Lunedì prossimo il sindaco di Pretoro, Diego Giangiulli, firmerà l’ordinanza sindacale grazie alla quale Anas provvederà a proprie cure e spese a tagliare gli alberi pericolanti e a rimuovere.🔗 Leggi su Chietitoday.it Riapertura parziale della strada tra Contrada e Avellino dopo la frana di gennaioStrada provinciale SR 88 Contrada-Avellino, oggi – giovedì 5 febbraio – riapre al traffico con senso unico alternato. Leggi anche: Frana Contrada, riapertura flash parziale della strada