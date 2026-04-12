In 10 mila al corteo La salute è un diritto Casati | Difendiamo la sanità pubblica

Circa diecimila persone hanno partecipato al corteo intitolato “La salute è un diritto”. Tra gli interventi, un rappresentante ha affermato che molte persone in Lombardia rinunciano alle cure a causa della carenza di servizi sanitari pubblici. La manifestazione si è svolta con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla tutela della sanità pubblica e sulla necessità di intervenire per migliorare l’assistenza sanitaria nella regione.

“Siamo scesi in piazza per ricordare alla Giunta regionale che troppi lombardi rinunciano alle cure, che le liste d’attesa non sono diminuite, che spesso le agende sono ‘chiuse’ e che se servono visite ed esami in tempi rapidi non resta che metter mano al portafogli e pagarli – spiega il consigliere del Pd Davide Casati, componente della commissione III sanità -. Questa sanità del ‘o paghi o aspetti’ non è la sanità che vogliamo né quella che voleva Tina Anselmi quando ha introdotto il sistema sanitario pubblico universale, per garantire le cure a tutti i cittadini. Chiediamo alla Regione quel cambio di passo che fino ad oggi si è rifiutata...🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sanità pubblica e diritto alla salute: Cgil Brindisi sostiene legge di iniziativa popolareDi Cesare (Cgil): "Difendere e rilanciare il Servizio sanitario nazionale significa garantire un diritto universale che appartiene a tutte e tutti"...

A Milano diecimila in corteo a difesa della sanità pubblica: “In Lombardia consegnano la salute ai privati. Da Meloni solo parole, i soldi per le armi ci sono”“In Lombardia stanno scientificamente distruggendo il servizio sanitario nazionale per consegnare la sanità ai privati.