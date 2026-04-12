Imprese under 35 | a Padova -17,8% dal 2015 serve sostegno per il futuro del territorio

A Padova, il numero di imprese gestite da giovani sotto i 35 anni è diminuito del 17,8% dal 2015, portando a un totale di 6.060 attività. L’area ha un tasso di imprenditorialità giovanile del 7,3%, superiore alla media di zone più periferiche. La riduzione dei giovani imprenditori solleva questioni sul futuro economico locale e sulla necessità di interventi di sostegno.

Sono 6.060 le imprese giovanili attive in provincia di Padova. L’area può contare a tutt’oggi su di un tasso medio di imprenditorialità del 7,3%, superiore a quello osservato in contesti più periferici. E tuttavia, tra il 2015 e il 2025, le imprese giovanili sono diminuite del 17,8%, un calo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Imprese: Visconti (CamCom), 'con 'Camera del Futuro' meno burocrazia e maggiore sostegno alle imprese"Un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, per smaltire la burocrazia e sostenere le aziende".