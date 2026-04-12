Impresa storica a Bologna | Andrea Bonzi scala la Torre Prendiparte | VIDEO

A Bologna, un’impresa storica si è svolta sulla Torre Prendiparte, alta sessanta metri e con dodici piani. Un individuo ha deciso di scalare la struttura, un gesto che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. L’evento è stato ripreso in un video che mostra la salita lungo le pareti della torre, un’avventura che ha coinvolto un solo protagonista. La salita si è conclusa senza incidenti, attirando l’interesse di chi assisteva dalla strada.

Sessanta metri di altezza, dodici piani di storia e un’impresa destinata a entrare nei libri dei record. A Bologna, Andrea Bonzi, classe 1998, è diventato il primo uomo al mondo a scalare una torre medievale. Il teatro di questa sfida senza precedenti è stata la Torre Prendiparte, seconda per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Andrea Bonzi fa la storia e scala la Torre Prendiparte: “La prossima sfida? Dormire 12 ore consecutive”Bologna, 11 aprile 2026 - Sessanta metri di altezza, dodici piani di mattoni secolari e un'impresa che entra di diritto nella storia. Climber scala per la prima volta la Torre Prendiparte: sfida storicaUn’impresa mai vista prima a Bologna: sabato un climber tenterà di scalare dall’esterno la Torre Prendiparte, una delle torri medievali più...