Impresa di Yeman Crippa vince la maratona di Parigi

Yeman Crippa ha vinto la maratona di Parigi, una delle più affollate tra le competizioni di questa distanza, con circa 60 mila iscritti. La corsa si è svolta sui 42,195 chilometri e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi. Crippa ha concluso la gara in poco più di due ore e trenta minuti, battendo gli altri concorrenti e conquistando il titolo nella capitale francese.

AGI - Yeman Crippa compie l'impresa e vince la maratona di Parigi, una delle più partecipate (circa 60mila iscritti) e importanti gare sui 42,195 chilometri del mondo. Il runner trentino delle Fiamme Oro ha trionfato oggi, domenica 12 aprile 2026, con il tempo di 2 ore 05'18, siglando il suo nuovo primato personale. Crippa, già campione europeo dei 10.000 metri nel 2022 e della mezza maratona a Roma 2024, entra nella leggenda dell'atletica leggera come il primo italiano ad aver mai vinto la maratona parigina. Era dal 2002, con il successo del francese Benoit Zwierzchiewski, che un atleta europeo non riusciva a salire sul gradino più alto del podio nella capitale francese.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’ItaliaImpresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via. Impresa di Yeman Crippa, vince la maratona di Parigi: è il primo italiano a riuscirciYeman Crippa ha trionfato alla maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, stabilendo il primato...