Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con circa 60.000 partecipanti. L'atleta italiano ha registrato il suo miglior tempo personale di 2h05'18

PARIGI (FRANCIA) - Impresa di Yeman Crippa: l'azzurro trionfa alla Maratona di Parigi, una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il primato personale di 2h05'18". Crippa è il primo italiano della storia a conquistare i 42,195 km della capitale francese, evento che un atleta europeo non vinceva da ben 24 anni (il francese Benoit Zwierzchiewski nel 2002). "La mia carriera da maratoneta inizia oggi - esulta il trentino delle Fiamme Oro - finalmente ho trovato la strada giusta. E' stato incredibile, intorno al 33esimo chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e quando al 39esimo ho visto che gli avversari facevano fatica, ho deciso di attaccare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Impresa Crippa, è il primo italiano a vincere la Maratona di Parigi

Maratona di Parigi, storica impresa dell'azzurro Yeman CrippaImpresa di Yeman Crippa: l’azzurro trionfa alla Maratona di Parigi , una delle più grandi al mondo, con quasi 60mila partecipanti al via, siglando il...

Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanzaYeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il...