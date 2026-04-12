Impianti sportivi investiti 14,3 milioni di euro per una Viterbo competitiva anche nello sport

A Viterbo sono stati investiti oltre 14 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. L’obiettivo è migliorare le strutture esistenti e riattivare quelle ferme da anni, rendendo la città più competitiva anche nel settore sportivo. I fondi sono stati destinati a lavori di manutenzione e ristrutturazione di vari impianti, con l’intento di offrire spazi più moderni e funzionali.

Sport a Viterbo, più di 14 milioni di euro investiti per riqualificare l'impiantistica cittadina e recuperare strutture ferme da anni. La sindaca Chiara Frontini e l'assessore Emanuele Aronne tracciano il punto sui cantieri attivi e sulla programmazione futura in occasione dell'evento Let's move.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ICSC: al via Sport Missione Comune, 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso... Da Regione Lombardia 3,5 milioni di euro per gli impianti sportivi della provinciaTrenta milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione da Regione Lombardia hanno generato 81 progetti finanziati e oltre 88 milioni di euro di...