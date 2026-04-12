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Nella prima pagina de Il Tempo di domenica 12 aprile 2026, compare una vignetta di Osho. La giornalista Silvia Salis ha dichiarato di voler sfidare il centrosinistra e di puntare alla guida del paese. La sua strategia si basa sullo sfruttamento delle tensioni tra i leader politici Elly Schlein e Giuseppe Conte. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici italiani.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 12 aprile 2026. Silvia Salis scuote il centrosinistra e punta alla leadership nazionale, approfittando delle tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. La sua ascesa irrita il Pd e accende il dibattito interno sul futuro del “campo largo”. Tra ambizioni personali e divisioni politiche, la corsa alla guida della coalizione si fa sempre più aperta e incerta. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø