Al Vinitaly 2026 sarà presente anche il Consorzio Vini Piceni, che rappresenta metà della produzione vinicola della regione. Tra le proposte in esposizione ci sarà anche il vino senza alcol, che si sta facendo strada tra le degustazioni e le masterclass dedicate al settore. L'evento si conferma come un'occasione per scoprire le novità e le tendenze del mondo vinicolo.

Al Vinitaly 2026 ci sarà anche il Consorzio Vini Piceni che rappresenta il 50% della produzione vinicola regionale. "Cerchiamo di aumentare la riconoscibilità, la qualità delle nostre denominazioni e del nostro meraviglioso territorio – ha ammesso il presidente del Consorzio, Simone Capecci – Vogliamo far conoscere al mondo le nostre quattro denominazioni tipiche, simbolo di una identità marcata e allo stesso tempo valore aggiunto del Piceno: Piceno Doc, Offida Docg, Falerio Doc e Terre di Offida Doc. Oggi il Consorzio riunisce 56 soci tutti impegnati a garantire la qualità e l’autenticità delle produzioni nel rispetto dei disciplinari. Dobbiamo essere dinamici, pronti a intercettare le nuove tendenze".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vino senza alcol si ritaglia il suo spazio tra masterclass e degustazioni

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