Fulton Sheen è stato un vescovo noto per il suo ruolo come telepredicatore, attivo principalmente nel XX secolo. È stato riconosciuto ufficialmente come venerabile e in fase di beatificazione. Sheen ha condotto programmi televisivi che raggiungevano un vasto pubblico, anticipando le modalità degli influencer moderni. La sua attività ha coinvolto predicazioni e interventi pubblici trasmessi tramite mezzi di comunicazione di massa.

In tempi in cui si sente un gran parlare di grotteschi telepredicatori che usano la religione per incensare guerre e presidenti, gli Usa (e la Chiesa tutta) avranno finalmente il loro autentico telepredicatore beato, il vescovo, già venerabile, Fulton Sheen, pioniere della divulgazione religiosa attraverso i mezzi di comunicazione, che, con la sua opera di evangelizzazione, ha convertito una grossa fetta dell’America al cattolicesimo. Il processo di beatificazione. La notizia ufficiale è del 25 marzo, arrivata dal Dicastero delle cause dei Santi, che ha annunciato la beatificazione di Sheen per il prossimo 24 settembre a Saint Louis, in Missuri, dove il cardinale Tagle presiederà alla cerimonia, in qualità di rappresentante papale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il venerabile telepredicatore: chi era Fulton Sheen, il vescovo che anticipò gli influencer e sarà beato

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