Il Vaisakhi colora le strade di Novellara

Ieri pomeriggio, nel centro di Novellara, si è svolta la celebrazione del Vaisakhi, una festa religiosa dei Sikh. Circa 6.000-7.000 persone hanno partecipato all’evento, che ha portato musica, canti e colori nelle strade della città. La ricorrenza ricorda la nascita della comunità Sikh proveniente dalla regione del Punjab. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando numerosi fedeli e curiosi.

Circa sei-settemila persone hanno partecipato ieri pomeriggio alla festa dei fedeli Sikh, il Vaisakhi, che ogni anno riempie di colori, di canti e di suoni il centro di Novellara, nel ricordo della nascita della comunità religiosa originaria della regione indiana del Punjab. Dal gurdwara (tempio) novellarese è partito un variopinto corteo, accompagnato da musiche tradizionali e esibizioni artistiche. E, come sempre, a chiudere il lungo corteo i membri della comunità addetti alla pulizia che, scope in mano, si sono assicurati che la strada rimanesse pulita e senza tracce del passaggio. A Novellara, per questa festa di fede, arrivano anche...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Vaisakhi colora le strade di Novellara Mandorlo in fiore, il folclore colora le strade: prime esibizioni gratuite in piazzaDa oggi due sfilate al giorno con un percorso che vedrà i gruppi folcloristici partire dal municipio e raggiungere il viale della Vittoria Il... Allarme per il Bisenzio. L’acqua del fiume si colora di rosso . Scattano le indaginiVaiano (Prato), 15 febbraio 2026 – Acqua rossa nel Bisenzio ieri, intorno all’ora di pranzo.