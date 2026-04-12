Il serale di Amici batte ancora Canzonissima è la quarta vittoria consecutiva per Maria De Filippi

Nella serata di sabato 11 aprile, il programma di Maria De Filippi ha registrato ancora una vittoria sulla trasmissione di Milly Carlucci, ottenendo il quarto risultato positivo consecutivo. I dati di ascolto indicano che Amici ha superato Canzonissima nella prima serata, con circa 3 milioni di spettatori. La trasmissione condotta da De Filippi ha mantenuto la leadership nel suo slot, battendo la concorrenza di Canzonissima.