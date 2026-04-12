Ieri pomeriggio nella rinnovata Piazza San Lorenzo è stato presentato il programma della squadra di Anna Maria Celesti, che si propone di continuare il percorso avviato in passato. Il motto scelto è

"Si vince, si vince, si vince". Perché detto così, alla pistoiese, è più bello. Anna Maria Celesti sa bene quanto sia importante sottolineare la ‘pistoiesità’, uno dei punti cardine della campagna elettorale che ha preso ufficialmente il via ieri pomeriggio nella rinnovata Piazza San Lorenzo. E non è un caso che il cammino che porterà al voto del 24 maggio sia iniziato in uno dei luoghi simbolo della giunta di centrodestra, quella piazza che per tanto tempo è stata un cantiere aperto ma che adesso è sbocciata come il più bello e il più colorato dei fiori. Celesti, visibilmente emozionata alla vista di circa cinquecento persone, si accomoda in postazione microfono spalleggiata da una dozzina di giovani: un chiaro segnale della via che seguirà il programma elettorale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il segno della continuità. Celesti e la sua squadra presentano il programma

Il futuro della Fiorentina. Nel segno della continuità. Il ruolo chiave di CatherineFirenze, 18 gennaio 2026 – Chissà che cosa si sono detti, nei giorni scorsi, Rocco e Catherine sul futuro della Fiorentina.

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