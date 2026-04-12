Il Sassuolo si prepara per una nuova sfida di campionato e questa volta si trova in trasferta contro il Genoa allo stadio 'Ferraris'. La squadra neroverde ha registrato una sola vittoria nelle ultime undici partite contro questa avversaria e ha subito gol in dieci di queste gare. La squadra non vince in questa trasferta dal 2020 e ora cerca di ottenere un risultato positivo per migliorare la propria classifica.

di Stefano Fogliani SASSUOLO È un ospite scomodissimo, il Sassuolo a ora di pranzo, e oggi al ‘ Ferraris ’ – dove contro il Genoa ha preso gol in 10 occasioni su 11 e non vince dal 2020 – cerca il pokerissimo. Quando si sono seduti al desco domenicale, i neroverdi di Fabio Grosso hanno vinto fin qua quattro volte su cinque, perdendo mai: al Mapei Stadium un 3-1 all’Udinese a settembre e una vittoria di misura sulla Cremonese a gennaio, in trasferta vittorie a Bergamo a novembre e a Udine due mesi fa, inframmezzate dal 2-2 imposto al Milan al Meazza scrivono percorso di eccellenza. Cui Fabio Grosso fa capire di avere una gran voglia di dar seguito.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo vuole ancora banchettare. A Genova per un pranzo da poker

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