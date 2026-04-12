Il San Nicola verso una concessione ' 5+5' Come sarà il nuovo bando e la scadenza di fine maggio

Il Comune di Bari ha annunciato la possibile creazione di un nuovo bando di concessione per la gestione dello stadio San Nicola, con una durata iniziale di cinque anni e un eventuale rinnovo di altri cinque. La scadenza del bando è prevista per la fine di maggio. La decisione riguarda l'affidamento dell'impianto, il più grande della regione, e la nuova gara si inserisce nel processo di riassegnazione della gestione.

Cinque anni più un altro rinnovo quinquennale: è l'orizzonte temporale che potrebbe essere alla base della nuova concessione per gestire lo stadio San Nicola di Bari, l'impianto sportivo più grande della Puglia. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Leccese ha preso atto, con una.🔗 Leggi su Baritoday.it Fiere di San Martino e San Michele, al via il bando per la gestione: concessione da 680 mila euroAprirà tra qualche giorno sulla piattaforma Sater della Regione-Emilia Romagna il bando gara per l’affidamento in concessione del servizio di... Il futuro dello stadio San Nicola: Comune al lavoro per la nuova concessioneNella mattinata di martedì 20 gennaio si è riunita la Commissione Sviluppo economico incentrata sulla gestione dello Stadio San Nicola, in cui sono...