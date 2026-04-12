Dopo le notizie riguardanti l’interferenza di Meta nelle elezioni italiane del 2022, cresce la preoccupazione tra le autorità e i rappresentanti delle istituzioni. La Vigilanza Rai ha richiesto la convocazione dei vertici americani della società per chiarimenti. La questione riguarda la presunta influenza delle piattaforme social nelle campagne elettorali, alimentando un acceso dibattito pubblico e politico sulla trasparenza e l’uso dei social media durante le elezioni.

Allarme e indignazione dopo la notizia sull’interferenza di Meta nelle elezioni del 2022 e del 2024. “Quello che scrive Il Fatto Quotidiano, riprendendo l’i nchiesta di “Report ” in onda questa sera sulle interferenze nelle elezioni ’22 e ’24 è semplicemente sconcertante – ha detto la presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia – Siamo davanti a un sistema che, se confermato, mette in discussione il funzionamento stesso della democrazia “. Secondo l’inchiesta – che andrà in onda questa sera su Report – nell’ agosto 2022, poche settimane prima delle elezioni politiche, Meta raccoglieva e trattava i dati degli utenti italiani legati alle interazioni con i contenuti elettorali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ruolo di Meta nelle elezioni italiane, Floridia (Vigilanza Rai): “Necessario convocare i vertici americani della società”

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