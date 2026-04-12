Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) al 12 aprile 2026 è di 0,101 euro per kilowattora. L’indicatore mostra le variazioni orarie e l’andamento del mercato energetico in questa giornata. Si tratta di un valore che si riferisce alla quotazione dell’energia elettrica in Italia in un momento specifico. Nessuna informazione aggiuntiva riguarda altri dati o analisi di mercato.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 12 Aprile 2026 si attesta a 0,101 €kWh. Analizzando la giornata precedente, ovvero l’11 Aprile 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,039 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,150 €kWh alle ore 2. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (dalle 13 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nelle prime ore della notte e in prima serata (ore 1, 2, 20 e 21). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 12042026 0,101.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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