Nei giorni recenti, un gruppo di Accademici della Delegazione di Modena si è riunito presso l’Hosteria Giuseppe Giusti, situata in Via Farini 14, per consegnare il premio triennale

Un folto numero di Accademici della Delegazione di Modena si è nei giorni scorsi nei locali della Salumeria-Hosteria Giuseppe Giusti di Via Farini 14, per la consegna del Gran Premio triennale " La Rezdora ", istituito nel 1966. Il premio prevede un attestato e una scultura in bronzo raffigurante una signora che fa "la sfoglia" (nella foto). La Famiglia Morandi ha ricevuto questo importante riconoscimento per il triennio 2023-2026 in quanto gestore da anni dell’antica Hosteria Giusti. Tempio della gastronomia modenese e una delle alimentari più antiche d’Europa, fu fondata nel 1605 dal Sig. Giovanni Justi nell’esatto luogo in cui ancora oggi si trova, a due passi dal Palazzo Ducale di Modena, all’epoca non ancora costruito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il premio "La Rezdora" alla famiglia Morandi dell’Hosteria Giusti

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