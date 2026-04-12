Oggi alle 15, il Prato affronta in trasferta il Foligno in una partita valida per il campionato di calcio. La squadra biancazzurra torna in campo con Risaliti disponibile e Mencagli presente tra i titolari. La sfida si svolge allo stadio

Vietato sbagliare per il Prato oggi. Alle 15 (diretta su Tv Prato), i biancazzurri scendono in campo allo stadio "Enzo Blasone" di Foligno. I padroni di casa vanno all’assalto dei playoff: attualmente sono quattro le lunghezze che li separano da Risaliti e compagni. I lanieri devono invece difendere la loro posizione e al contempo provare ad approfittare dello scontro diretto fra Seravezza Pozzi e Siena, prolungando la striscia positiva (sono tre le affermazioni consecutive e otto i risultati utili di fila di Risaliti e compagni). "In questa fase della stagione, le partite sono determinanti un po’ per tutte le formazioni. Sicuramente sarà...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Prato va all’assalto del Foligno. Rientra Risaliti e c’è Mencagli

Prato, è la Pasqua del rilancio. Pronti a tornare Gioè e MencagliSaranno sicuramente una Pasqua e una Pasquetta felici in casa Prato dopo la splendida serata di giovedì.

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