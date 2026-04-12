Il Prato va all’assalto del Foligno Rientra Risaliti e c’è Mencagli

Da lanazione.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 15, il Prato affronta in trasferta il Foligno in una partita valida per il campionato di calcio. La squadra biancazzurra torna in campo con Risaliti disponibile e Mencagli presente tra i titolari. La sfida si svolge allo stadio

Vietato sbagliare per il Prato oggi. Alle 15 (diretta su Tv Prato), i biancazzurri scendono in campo allo stadio "Enzo Blasone" di Foligno. I padroni di casa vanno all’assalto dei playoff: attualmente sono quattro le lunghezze che li separano da Risaliti e compagni. I lanieri devono invece difendere la loro posizione e al contempo provare ad approfittare dello scontro diretto fra Seravezza Pozzi e Siena, prolungando la striscia positiva (sono tre le affermazioni consecutive e otto i risultati utili di fila di Risaliti e compagni). "In questa fase della stagione, le partite sono determinanti un po’ per tutte le formazioni. Sicuramente sarà...🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il Prato va all’assalto del Foligno. Rientra Risaliti e c’è Mencagli

Prato, è la Pasqua del rilancio. Pronti a tornare Gioè e MencagliSaranno sicuramente una Pasqua e una Pasquetta felici in casa Prato dopo la splendida serata di giovedì.

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