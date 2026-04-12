Il post di Raimo la residenza della Salis e Report | ecco il podio dei peggiori

Questa settimana, tra i contenuti più discussi sui social, si trova un post di un noto scrittore che ha suscitato molte reazioni. Al secondo posto, si segnala la residenza di un noto personaggio pubblico, che è finita sotto i riflettori per alcune vicende legate alla proprietà. In cima alla lista, un servizio televisivo ha messo in luce alcune criticità riguardanti una nota produzione, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica.

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo Christian Raimo che su Facebook se ne è uscito con un post che lascia letteralmente senza parole. Argomento: i proprietari di case che speculano sugli affitti. Niente soluzione stile Ilaria Salis, ovvero occupando gli immobili. La soluzione avanzata dallo scrittore va oltre possibile immaginazione: avvelenare con la ricina i proprietari di case che le affittano a prezzi da speculazione. Ovviamente, nel raccontare per filo e per segno l'intera trama di un poliziesco, infiocchetta il tutto dicendo che si tratta di una "vendetta romanzesca". Ma i particolari sono molto precisi e violenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il post di Raimo, la residenza della Salis e Report: ecco il podio dei peggiori Leggi anche: Il gioco della torre, il cattivo maestro, la furbata di Conte: ecco il podio dei peggiori Il galletto Macron alza la cresta, le sentenze politiche dei giudici e la paladina dei rom: ecco il Podio dei peggioriAl primo posto del nostro Podio torna il galletto francese Emmanuel Macron che attacca la premier Giorgia Meloni.